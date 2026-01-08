محافظ كفر الشيخ يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026، مؤكدا تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة.

واطلع المحافظ على النسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وناقش الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ، متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية وإعداد التقارير الفنية أسبوعيا، إلى جانب المرور الميداني، مع الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها، خاصة مشروعات الرصف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير.

وشدد على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط، والتعامل السريع مع مشكلات المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة، وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، واستمرار حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة لضمان الانضباط والسيولة المرورية.

كما أكد المحافظ مصادرة الإشغالات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضرية المطورة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق والتواصل الميداني مع المواطنين.

وكلف مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المخابز والمحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، يوميا؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.