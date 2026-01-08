كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية سوني هوندا موبيلتي (إس.إتش.ام) النقاب عن نموذج اختباري لسيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) من طراز أفيلا خلال معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس).

وأشارت الشركة المملوكة لكل من سوني كورب للإلكترونيات وهوندا للسيارات إلى أنها بدلا من السعي لزيادة مبيعاتها من سيارات أفيلا وان الكهربائية فإنها ستركز على توفير تجارب أفضل وأكثر إبداعا لعملائها.

وكشفت الشركة النقاب عن النموذج الاختباري لسيارة أفيلا وان 2026 الجديدة في معرض لاس فيجاس، وهي سيارة أكبر حجما قليلا من أفيلا 1. وقال شوجو ياماجوتشي المدير التنفيذي لشركة سوني هوندا موبيليتي، لمجلة "كار آند درايفر" إنه لا ينبغي أن نتوقع طرح طراز أفيلا منخفض التكلفة وموجه للسوق الجماهيري قريبا تناسب المشترين الذين يرغبون بمساحة داخلية أكبر من تلك التي توفرها السيارة الصالون، لكنها ليست سيارة تناسب الجميع.

في الوقت نفسه تعتزم إس.إتش.إم جعل سيارات أفيلا بمثابة "مساحة ترفيهية إبداعية" بدلا من مجرد وسيلة تنقل. وذلك بفضل قدرات القيادة الذاتية "المكافئة للمستوى 4" التي ستتوفر في نظام أفيلا إنتيليجنت درايف المدعوم بهيكل سناب دراجون الرقمي من شركة أشباه الموصلات الأمريكية كوالكوم.

وبحسب الشركة ستكون السيارة بمثابة منطقة راحة قابلة للتخصيص، توفر للسائق تجربة قيادة مريحة، لكن هذه الرؤية لن تتحقق مع تسليم أولى سيارات أفيلا وان التي ستأتي مزودة بنظام قيادة ذاتية أكثر شيوعا من المستوى الثاني بلس والذي يحتاج إلى وجود سائق خلف عجلة القيادة للتدخل عن الضرورة.

لم تتغير بعض الأمور عما أعلنته شركة سوني هوندا موبيليتي في الدورة الماضية لمعرض لاس فيجاس، بما في ذلك السعر المبدئي للسيارة أفيلا وان البالغ 9ر89 ألف دولار، ومدى السيارة الذي يصل إلى 300 ميل. وبينما كان الإعلان الأبرز هذا العام هو النموذج الأولي لعام 2026، لا سيما مع توقع وصول نموذج إنتاجي مبني على هذا النموذج في عام 2028، لم تفصح الشركة عن أي تفاصيل فنية حول هذا النموذج الاختباري. إنه نموذج أكبر قليلا ويشبه إلى حد كبير سيارة أفيلا 1، وهذا كل ما نحتاج معرفته حاليًا.

وبالنسبة لأول طراز من إنتاج الشركة، سيتم تصنيع أفيلا وان في مصنع هوندا للسيارات في إيست ليبرتي بولاية أوهايو، والذي يعمل كشريك تصنيع متعاقد. وقد تم إنتاج نموذج أفيلا وان ما قبل الإنتاج الذي تم عرضه على منصة المعرض من هذا المصنع، حيث بدأت عمليات الإنتاج التجريبية في خريف عام 2025. وتتوفر أفيلا وان حاليا للمشترين في كاليفورنيا فقط، على أن تبدأ عمليات التسليم هناك في أواخر عام 2026.