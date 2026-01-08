مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية يتابع أعمال التطوير بمستشفيات البحر الأحمر

أجرى الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف العام على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات، يرافقه الدكتور إسماعيل العربي، وكيل الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية على مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام الجديدة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفى حميات الغردقة يقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل مناظير الجهاز الهضمي، والباطنة، والأطفال، والحميات، والصدر، وجراحة الفم والأسنان، وطوارئ الحميات، والعلاج الطبيعي، والعزل، وخدمات المشورة لمرضى فيروس HIV، وعيادات الجلدية. ويعمل المستشفى بطاقة استيعابية 50 سريرًا، وبلغت تكلفة أعمال التطوير والتجهيزات نحو 250 مليون جنيه.

كما شملت الجولة المرور على مستشفى الغردقة العام الجديدة ومبنى القسطرة الجديد، لمتابعة أعمال التطوير ونقل الخدمات الطبية.

ويقدم المستشفى، تخصصات متعددة، منها الأسنان، والعلاج الطبيعي، والنساء والتوليد، والباطنة، والعظام، والجراحة، والرمد، والصدر، والأطفال، والجلدية، والأشعة، وعيادة الغيارات، وتنظيم الأسرة، والطب النفسي والعصبي، والقلب، والأنف والأذن، والتجميل، والمخ والأعصاب، والسمعيات.

وأشار عبدالغفار، إلى أن مستشفى الغردقة العام يعمل بطاقة 70 سريرًا، وبلغ إجمالي تكلفة أعمال التطوير في المستشفى ومبنى القسطرة وجراحات القلب المفتوح نحو 600 مليون جنيه.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم أهداف منظومة الرعاية الصحية الشاملة ويخفف العبء عن المواطنين.