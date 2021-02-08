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وزيرة الخارجية الإسبانية: قلقون من الوضع في اليمن.. ونطالب بحل تقوده الأمم المتحدة

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2021 - 8:47 م
قالت وزير الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، إن بلادها قلقة من الوضع في اليمن، مطالبة بإيجاد حل تقوده الأمم المتحدة.

وأضافت لايا، في لقاء لبرنامج «مقابلة خاصة» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة يجب أن تتحالف بقوة من أجل استقرار اليمن، منوهة بوجود جماعات إرهابية باليمن تنشط في دول الجوار.

وأكدت رفض إسبانيا أن يملي الإرهاب عليها مستقبل المنطقة، معقبة: «سنعمل بشكل دؤوب مع كثير من أطراف المجتمع الدولي من أجل السلام والاستقرار، والأهم الشعب الذي يدفع ثمن وجود الإرهاب في بلاده».

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