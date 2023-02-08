سوريا: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2662 وفاة و4985 مصابا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا 2662 وفاة و4985 مصابا، وفقا لما ذكره وزير الصحة السوري والدفاع المدني التابع للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء" اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة العربية السورية، للأنباء (سانا) اليوم، عن وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش، قوله إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية.

وأكد أن الفرق الإسعافية والطبية تعمل بأقصى طاقتها، منذ أكثر من 55 ساعة للوصول إلى جميع الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، ونقل المصابون إلى المشافي لتقديم العلاج بالسرعة القصوى، مشيرا إلى أنه حتى اليوم يمكن لفرق الإنقاذ انتشال الأشخاص الذين هم على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وبين الغباش، أنه على مدار الساعة يتم إرسال الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مختلف المحافظات، لافتا إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومنها النقابات الصحية التي وضعت نفسها منذ اللحظات الأولى تحت تصرف وزارة الصحة، إضافة إلى استنفار الكوادر الصحية المستمر في جميع المحافظات.

وأعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة، وأكثر من 2700 مصاب، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

ولفت الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى أن فرقه تواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جدا بعد مرور أكثر من 55 ساعة على الزلزال.