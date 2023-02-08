مستشارة رئيس الوزراء توضح آلية طرح الشركات الـ32 المملوكة للدولة

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على الـ32 شركة المزمع طرحها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، مشيرة إلى تعيين مستشاري الطرح؛ لبحث جاهزية الشركات لطرحها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن 25% من تلك الشركات ستطرح خلال عام 2023، لافتة إلى طرح البقية تباعًا حتى الربع الأول من عام 2024.

وذكرت أن الحكومة لم تحدد طريقة طرح الشركات الـ32، مؤكدة أن مجلس الوزراء سيتجه نحو الطريقة الأسرع والتي تحقق المصلحة للقطاع الخاص، وتساهم في تغطية الشركات لعوائدها.

وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء، أن الشركات ستطرح بعد دراسة القوائم المالية، وجعلها جذابة للمستثمرين والقطاع الخاص من أجل الشراء، قائلة إن بعض الشركات قد تشهد طرح جزء منها في البورصة، وجزء آخر لمستثمر استراتيجي.

وتابعت: «كل اقتصادات العالم تمر بتحديات»، مضيفة أن مصر تواجه تحديات بعد حرب روسيا وأوكرانيا؛ بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار السلع الأساسية والرئيسية.

وقالت إن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، دليل على جدية الاقتصاد المصري بشأن إجراء إصلاحات هيكلية، وتقديم برنامج طروحات طموح، مؤكدة أن مصر قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي، على مدار عام كامل، وتشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وقال مدبولي -خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- إن الحكومة بدأت تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بالطروحات، مضيفة أن المستثمر سيكون دوره زيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة، أو إجراء طرح عام لأسهم هذه الشركات في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين للملكية العامة.