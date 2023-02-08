إعلام سوري: هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب

أفادت وسائل إعلام سورية، ظهر الأربعاء، بأن هزة أرضية ارتدادية ضربت مدينة حلب.

يأتي هذا فيما تقدمت الحكومة السورية، بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للمساعدة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية.

وتتألم الإنسانية لهول ما تعيشه سوريا وتركيا في هذه الأثناء بعدما انهارت آلاف البنايات بفعل زلزال مدمر ضرب البلدين وخلف خسائر بالغة.

وتركيا أكثر تضررا من الزلزال بتسجيلها حصيلة من الضحايا، تبلغ حتى كتابة هذه السطور، 8 آلاف و574 قتيلا، و49 ألفًا و133 مصابا، وعدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 مبنى، علما بأن هذه الأرقام واردة عن آخر إحصاء رسمي، وقد صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسوريا ليست أفضل حالا، إذ دفعت كلفة باهظة جراء الزلزال الذي تسبب في سقوط 2662 قتيلا و 4985 جريحا، في حصيلة غير نهائية.