 الحكومة تنفي إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف منحة مالية جديدة - بوابة الشروق
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الحكومة تنفي إرسال رسائل نصية لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف منحة مالية جديدة

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 فبراير 2023 - 12:19 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ1000 جنيه.
وأشار المركز، إلى أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين.
ولفتت الوزارة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك" وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.


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