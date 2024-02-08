الرئيسان الروسي والصيني يحددان توجهات موسكو وبكين حول القضية الفلسطينية

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مفصلا مع نظيره الصيني شي جين بينج، تبادل فيها الزعيمان وجهات النظر في عدد من القضايا، منها الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال بيان الكرملين في بيان: "لقد كان هناك تبادل موضوعي لوجهات النظر حول الوضع في عدد من مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث تتطابق تماما توجهات روسيا والصين لصالح التسوية السياسية والدبلوماسية للمشكلة الفلسطينية ضمن إطار القانون الدولي المعترف به عموما"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "كما تم التطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا".

وتابع البيان: "عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي بشأن قضية تايوان، ودعمه سياسة صين واحدة".

وأضاف: "لخص الرئيسان تطور الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي خلال الفترة الأخيرة، مع الملاحظة مرة أخرى أن علاقات حسن الجوار بين البلدين وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل".

ومن جهته "أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن دعمه لأولويات الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس".

وأكد شي جين بينج، خلال تهنئته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعام الجديد، في 31 ديسمبر الماضي، أن العلاقات بين روسيا والصين، في عام 2023، صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطورها واستقرارها.

وجاء في نص الرسالة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي: "في عام 2023، وفي مواجهة العديد من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المتذبذب، حافظت العلاقات بين روسيا والصين، على تطور صحي ومستقر وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".

وأضاف جين بينج: "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون المتبادل المنفعة باستمرار نتائج جديدة".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعماء الدول الصديقة لروسيا بمناسبة عيد الميلاد وحلول العام الجديد.