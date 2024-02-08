ترامب يستهدف حال فوزه بالرئاسة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بإجراءات عقابية

يستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمجموعة محتملة من الإجراءات التجارية العقابية الرامية إلى مواجهة الشكاوى طويلة الأمد إذا تولى منصب الرئاسة، وفقا لمصادر مطلعة على مناقشات فريقه الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.

وما زالت هناك خلافات بين الطرفين بشأن زيادة الرسوم التي فرضها ترامب في فترته الرئاسية 2017-2020( )على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، التي تم تعليقها جزئيا في 2021 بعدما تولى الرئيس جو بايدن المنصب.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسيكون الاتحاد الأوروبي دون شك أحد أهدافه الرئيسية في مجال التجارة.

وأشار حلفاء ترامب إلى أنه من المحتمل أن تكون نقطة البداية في ولاية ثانية لترامب، حال فوزه في الانتخابات، هى فرض رسوم بنسبة 10 % كحد أدنى على الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين.