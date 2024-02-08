زعيم الحوثيين: اليمن تعرض لـ86 ضربة أمريكية بريطانية خلال أسبوع

قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، إن الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن بلغت هذا الأسبوع 86 ضربة.

وأضاف الحوثي، في خطاب بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة: "لم يكن لهذه الضربات أي تأثير في الحد من قدراتنا".

وتابع: "الأمريكي لن يجرؤ على مواجهة شعبنا بحرب برية ودخول عسكري مباشر لأنه يرى أمامه تحركاً شاملاً".

وقال عبدالملك: "عمليتنا استمرت هذا الأسبوع إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وحركة السفن المرتبطة بإسرائيل تكاد تكون منعدمة، وبالنسبة للسفن الإسرائيلية فقد توقفت حركتها نهائياً من باب المندب وعبر البحر الأحمر، وهذا إنجاز وانتصار حقيقي".

وأشار إلى أن من وصفه بـ"العدو": "اعتمد على سفن مستأجرة لحمل بضائعه، وباستهدافها أصبح الوضع صعباً عليه، وكلفة خسائر العدو الاقتصادية باهظة نتيجة لعمليتنا، وهذا شيء معروف وواضح"