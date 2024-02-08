مبعوث أممي يبحث مع مسئولين إماراتيين أهمية توفير بيئة مواتية للحوار البناء في اليمن

بحث هانس جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الخميس، مع مسؤولين إماراتيين، أهمية الدور الإقليمي في توفير بيئة مواتية للحوار البناء في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، إن "جروندبرج زار الإمارات العربية المتحدة والتقى بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة الإماراتي خليفة المرر لبحث أهمية الدور الإقليمي في توفير بيئة مواتية للحوار البناء في اليمن".

كما التقى المبعوث الأممي، وفقاً للبيان، بنائب الرئيس بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي وناقشا سبل تخفيف التوترات في اليمن واستمرار الجهود نحو وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

كما ناقش المبعوث الأممي التدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المباحثات في ظل التطورات المتصاعدة جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على الممرات الدولية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي.