إعلام حوثي: قصف أمريكي بريطاني على مديرية باقم بمحافظة صعدة اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة للحوثيين صباح اليوم الخميس، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن وقفات احتجاجية نُظمت في عدد من مديريات محافظة ذمار تنديداً بـ "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن"، واستنكارا لـ "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكدت البيانات الصادرة عن الوقفات أن "الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن لن يزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وقوة وصلابة في موقفه المساند للشعب الفلسطيني".

ودعت إلى "استمرار إقامة الأنشطة والمسيرات والوقفات وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية والصهيونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان والحصار".

