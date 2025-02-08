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تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة الصحفيين غدا الأحد، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي وتستمر حتي الخميس المقبل 13 فبراير 2025.

وتتضمن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس التالي:

1. أن يكون مسدداً لاشتراك النقابة لعام ٢٠٢٤م.

2. يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.

3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.

4. يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.

5. يجوز الترشح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبا مستقلاً لكل منهما.

6. لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.

7. يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.