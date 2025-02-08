العراق يشيد بجهود المغرب في دعم القضية الفلسطينية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مباحثاته اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن مدينة القدس الشريف من أجل صون هويتها الحضارية.

كما أشاد العراق بدور المغرب في الحفاظ على مكانة القدس كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذا في دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.

من ناحية أخرى، جدد الوزير العراقي، في زيارته الرسمية للمغرب، التي امتدت في الفترة ما بين 5 و9 فبراير الجاري، "التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشيدا "بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي" لحل النزاع بشأن قضية الصحراء، وهو الموقف الرسمي الذي تم تضمينه في بيان مشترك اعتمده الطرفان.

كما ثمن وزير الخارجية العراقي الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي على أساس التوافق، استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد أشاد الوزير العراقي بمستوى التنسيق "الكامل" و"المكثف" الذي يميز العلاقات المغربية-العراقية.