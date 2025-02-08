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علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على بيان النادي الأهلي، الموجه لاتحاد الكرة، بشأن حكم مباراة القمة المقبلة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي والزمالك، خلال لقاءات الأسبوع الخامس عشر، من عمر الموسم الكروي الجاري في الدوري المصري.

وطالب الأهلي في بيانه، إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك، لطاقم تحكيم أوروبي، على مستوى عالٍ.

وقال الغندور خلال فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ «يجب إسناد مهمة إدارة المباراة لأفضل طاقم من الممكن جلبه، طاقم حكام يليق بقمة الفريقين».

وتابع: «خليك عادل وهات حكم أجنبي بكفاءة عالية، هات اسم كبير قادر على إدارة قمة بحجم الأهلي والزمالك»، مشيرًا: «أنا مع الأهلي، ولازم يكون في طاقم أجنبي، وعلى الأهلي أن يرسل مقابل جلب الحكام بالدولار، علشان يقدم الطلب الرسمي ونقدر نجيب الحكم».