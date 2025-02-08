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يُسدل الستار على باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتي الثانية عشر منتصف الليل لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

جدير بالذكر أن فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير.

وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.