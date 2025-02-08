 اليوم..غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 2:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

اليوم..غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية

محمد ثابت
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 1:50 م

يُسدل الستار على باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتي الثانية عشر منتصف الليل لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

جدير بالذكر أن فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية قد بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير.

وقرر مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك