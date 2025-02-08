الرئيس التنفيذى لبنك «أبوظبى الأول»: نولي اهتماما بتمويل الأنشطة الصناعية التي تهدف إلى التصدير وجلب الدولار

• الإتاحة وتلبية الطلبات على العملة الأجنبية أهم من السعر

• ضخ ٥ مليارات جنيه تمويلات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونعمل على طرح منتجات جديدة

قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر، مصرفه يولى اهتماما كبيرا بتمويل القطاعات التى تهدف إلى التصدير لجلب العملة الأجنبية للبلاد وبالتالى تحقيق استقرار غير مباشر فى سعر الصرف.

أوضح عباس أن الأنشطة الصناعية التى تتمتع بفرص للتصدير بدأت فى التوسع والاقتراض ودورنا كبنك دعم وتسهيل هذه الأنشطة التى تجلب العملة الأجنبية للبلاد من خلال شبكة فروعنا وتواجدنا فى عدد من الأسواق.

تابع: الإتاحة وتلبية الطلبات على العملة الأجنبية يعد أهم من السعر والتى يمكن التغلب عليها من خلال تمريرها للمنتج النهائى.

وبحسب فايد، استطاع أبوظبى الأول تمويل عمليات التجارة بما يتجاوز ٤٠٠ مليون دولار مقابل تنازلات للعملة الأجنبية من جانب الأفراد تقارب نفس القيمة.

وتخطى القطاع الصناعى بأنشطته المتنوعة نحو ٥٠٪ من محفظة القروض لدى البنك وفقا لما قاله عباس، أن محفظة القروض نمت حوالى 64% إلى 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بعام 2023.

أضاف أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 60% من محفظة التمويل فيما يستحوذ التمويل للحكومة على النسبة المتبقية، لافتا إلى أن محفظة الائتمان بالبنك تتوزع بواقع حوالى 85% للشركات والمؤسسات ونحو 15% للأفراد.

وأشار فايد، إلى أن معدل توظيف الودائع إلى القروض ارتفع ليبلغ 55% بنهاية عام 2024، مقابل نسبة بلغت ما بين ٤٢ – ٤٣ ٪ العام السابق له وهو ما يعمل على زيادة مصادر الدخل من عمولات وأتعاب القروض.

ولفت إلى أن نسبة التمويل الأخضر من إجمالى محفظة القروض والائتمان بالبنك بلغت نحو 7% بنهاية عام 2024 ، بينما بلغ التمويل الإسلامى ٥ مليارات جنيه من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.

وأضاف فايد أن البنك لديه خطة للتوسع فى التمويل الإسلامى فى ظل تزايد الطلب على المنتجات الإسلامية، وصعد إجمالى ودائع البنك ليبلغ 258.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، بنمو بلغ حوالى 30% عن العام السابق له.

وقال فايد، إن إجمالى أصول أبوظبى الأول مصر ارتفع إلى 412.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، بنمو حوالى 40% مقارنة بعام 2023.

وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول مصر، أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى نحو 60.5 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام 2023، ليكون بذلك استرد البنك كل التكاليف الاستثمارية التى تحملها للاستحواذ على بنك عودة مصر مع تحقيق فائض إضافى.

وبلغ صافى أرباح بنك أبوظبى الأول مصر عن العام 2024 نحو 26.3 مليار جنيه.

وكان بنك أبوظبى الأول مصر قام بالاستحواذ على بنك عودة مصر مطلع عام 2021، فى صفقة قدرت قيمتها بحوالى 660 مليون دولار، وكان إجمالى أصول بنك عوده مصر قد بلغ نحو 83.2 مليار جنيه تعادل 5.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، فى حين بلغ إجمالى حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصرى تعادل 479 مليون دولار حينها.

وبحسب فايد يعتزم أبوظبى الأول افتتاح ٧ فروع جديدة بعدة محافظات خلال العام الجارى، تضاف إلى شبكة فروع البنك التى تبلغ ٧١ فرعا.