يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت على بيع صواريخ وذخائر موجهة وقنابل إلى إسرائيل بمبلغ إجمالي يقدر بـ 7.4 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، تبيع الولايات المتحدة لإسرائيل حوالي 3 آلاف صاروخ من نوع "AGM-114 Hellfire"، على أن يبدأ تسليمها في العام 2028، حسب المصدر نفسه.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "صفقة صواريخ هيلفاير لإسرائيل تم تقديرها بحوالي 660 مليون دولار".

فيما وافقت واشنطن أيضا على بيع حوالي 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، بأن الصفقة تشمل بيع 2166 قنبلة من طراز GBU-39، وحوالي 13 ألف مجموعة توجيه من نوع "جدام".

وأشارت إلى بيع حوالي 17.475 قنبلة من طراز "FMU-152A/B"، في صفقة تبلغ قيمتها 6.7 مليارات دولار، على أن تصل تلك الأسلحة الإضافية بداية من العام الحالي.

وفي السياق نفسه، بحث رئيس اركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" مايكل كوريلا في تل أبيب، التطورات في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في بيان، أن كوريلا "وصل الأربعاء إلى إسرائيل"، دون تحديد مدة زيارته.

وأضاف أن لقاء هاليفي وكوريلا "تناول تقييم الوضع الاستراتيجي والإقليمي، وبحث سبل التعامل مع التهديدات والتطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب التعاون بين الجيشين".

وتابع أن الجانبين ناقشا كذلك "مجموعة من السيناريوهات المحتملة على الجبهات القريبة والبعيدة (لم يحددها)، مع تحسين الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي سيناريو".

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال المرحلة الأولى التفاوض لبدء المرحلتين الثانية والثالثة.