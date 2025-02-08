 نقيب صيادلة الإسكندرية: مستمرون في دعم أصحاب الصيدليات المزالة لحين تسلمها أخرى بديلة - بوابة الشروق
السبت 8 فبراير 2025 11:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نقيب صيادلة الإسكندرية: مستمرون في دعم أصحاب الصيدليات المزالة لحين تسلمها أخرى بديلة

عصام عامر:
نشر في: السبت 8 فبراير 2025 - 10:09 م | آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 10:09 م

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم السبت، استمرار دعم ومساندة أصحاب الصيدليات التي تمت إزالتها ضمن مشروعات التطوير الحضاري المختلفة والتي تتم خلال الـ6 أعوام الماضية، وأنها تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية لحين تسليمها صيدليات بديلة.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد قام الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية في كل من المشروعات الآتية: بشاير الخير وتضم "غيط العنب، مأوى الصيادين، القباري"، ونادي الصيد "محرم بك"، وبرج العرب.

وأكد نقيب الصيادلة بالإسكندرية، أنه ولازال التواصل مستمر من قبل النقابة، دعمًا للزملاء لضمان كافة حقوقهم، وتتابع النقابة عن قرب تطورات تدشين مترو الإسكندرية الجديد وتأثيره على الصيدليات الواقعة في نطاقه داخل بعض المناطق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك