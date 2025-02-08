تحدث خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن نظام غرفة الملابس داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن النادي تحكمه منظومة متكاملة.
وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «الكل عارف كيف تدار الأمور في غرفة ملابس الأهلي، في حالة خسارة الفريق، وكل واحد بيعلم اللي تحت منه زي الشناوي وعمرو السولية ورامي ربيعة».
وأضاف: «كلنا عارفين إن إحنا في مركب واحدة، وعمر ما كان في خلل في أوضة اللبس داخل الأهلي، لأن ما يحكم النادي هو النظام، ويسير على الكبير والصغير».
وتابع: «حدث مرة أن اللاعبين الكبار في النادي الأهلي ألزموا بعض بأن الخطأ هيبقي مضاعف».
وأتم: «الأهلي دوره شغل وليس كلام، ومحدش بيطلع يتكلم ولكن الكل بيشتغل وبس، والنادي تحكمه منظومة متكاملة وليس بأراء فردية».