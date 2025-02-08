الاحتلال يطلق النار على عائلات نازحة في مخيم الفارعة

أطق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار على عدة عائلات أجبرت على النزوح من منازلها في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي وقت سابق، نزح مئات الفلسطينيين قسرا، من مخيم الفارعة في اليوم السابع من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصار المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات العائلات من المخيم بدأت بالنزوح عبر ممر وحيد وهو المدخل الشرقي للمخيم، حيث حددت قوات الاحتلال من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا للمواطنين للخروج من المخيم.

وأضافت أن ذلك يأتي خلال حصار وعدوان متواصلين على المخيم منذ سبعة أيام، دمرت خلالها قوات الاحتلال البنية التحتية وجرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم وداخله، كما عملت على تدمير البنية التحتية وتقطيع خطوط المياه.

كما عملت قوات الاحتلال على مداهمة المنازل وإجبار العديد من العائلات على الخروج منها واتخاذها ثكنات عسكرية.

كما نفذت العديد من حالات الاعتقال بالإضافة إلى عشرات حالات الاحتجاز والتحقيق الميداني.

ويعيش الفلسطينيون على مدار سبعة أيام ظروفا إنسانية صعبة بسبب قطع المياه عن المخيم، ونفاد المواد الغذائية والأساسية، إضافة إلى الأدوية وحليب الأطفال.