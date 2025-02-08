حماس تطلق سراح الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين ضمن اتفاق غزة

سلّمت حركة حماس، السبت، الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دير البلح بوسط غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

والمحتجزون الثلاثة المفرج عنهم هم: "الياهو داتسون يوسف شرابي، اور ابراهم ليشها ليفي، اوهاد بن عامي"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وكان مصدر أمني قال إن "جميع المحتجزين سيتم نقلهم فور خروجهم من قطاع غزة، وبمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي، إلى مجمع الاستقبال في رعيم للقاء عائلاتهم، ومن ثم سيتم تحويلهم إلى مستشفيي إيخيلوف وشيبا".

ومن المنتظر أن تطلق إسرائيل سراح 183 أسيراً فلسطينياً من سجونها ضمن الاتفاق.

وقال مكتب إعلام الأسرى، التابع لحركة "حماس"، إن إسرائيل ستفرج عن "18 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر".

وبإتمام تسليم الدفعة الخامسة، تكون "حماس" أطلقت سراح 16 محتجزاً إسرائيلياً من أصل 33 تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب 5 عمال تايلانديين، مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، في عملية متعددة المراحل قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في غزة.

ووصلت صباح اليوم، سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إلى نقطة تسليم المحتجزين الإسرائيليين في دير البلح بوسط قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.