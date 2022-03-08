وزير الدفاع البريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية الرئيس بوتين

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون نهاية الرئيس فلاديمير بوتين، واصفًا «بوتين» بأنه «قوة مستنفدة» في العالم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 4»، اليوم الثلاثاء، أن «الرئيس الروسي ليس لديه حدود بشأن القتل والمأساة الذي يمكن أن يلحقهما بدولة ما».

وتابع في تصريحاته: «أيا كان ما نعتقده بشأن الرئيس بوتين، فقد انتهى، إنه قوة مستنفدة في العالم، ولن يتلقى أحد مكالماته الهاتفية على المدى الطويل».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.