العين يضرب موعدا مع شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية

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ضرب فريق العين موعدا مع شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم بعد تعادله السلبي مع ضيفه الجزيرة اليوم الثلاثاء في إياب المربع الذهبي.

وتأهل شباب الأهلي حامل اللقب إلى النهائي بعد فوزه على مضيفه الوحدة 3 /1 في إياب الدور قبل النهائي.

وتفوق العين على الجزيرة بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد تعادله في مباراة الذهاب على ملعب الجزيرة بهدف لكل منهما.

أما شباب الأهلي فتفوق على الوحدة بنتيجة 4 /1 بعد فوزه ذهابا بهدف دون رد.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق جوستافو أوليفيرا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف توماس أولسن الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 44 عاد أولسن ليسجل الهدف الثالث لشباب الأهلي، فيما سجل منصور المنهالي هدف الوحيد للوحدة في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.