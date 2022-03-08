طارق خيري يقود سيدات سلة الأهلي حتى نهاية الموسم

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أعلن طارق خيري المدير الفني الأسبق لفريق سلة الأهلي (رجال)، توليه قيادة سيدات سلة الأحمر لاستكمال منافسات الموسم الحالي، خلفا لـ علي هاشم.

وأَضاف خيري، في تصريحات لـ "الشروق": «وافقت على تولي مهمة تدريب سيدات الأهلي، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تواصل إدارة النشاط الرياضي معي هاتفيا».

وتابع: «سأتواجد غدا في النادي لإنهاء التفاصيل والتجهيز للمرحلة المقبلة، أنا متابع جيد للفريق ونتمنى التوفيق للعودة لمنصات التتويج من جديد».

وكان علي هاشم المدير الفني السابق للفريق، تقدم باستقالته لإدارة النشاط الرياضي بالنادي الأحمر، خلال الساعات الماضية، والتي وافقت عليه من أجل بدء مرحلة جديدة للفريق.

وتأتي الاستقالة بسبب تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها خسارته لكأس مصر بهد الهزيمة أمام سبورتنج بنتيجة 89 - 57، في اللقاء الذي أقيم أول أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وسيقود خيري، أول لقاء للأهلي أمام الشمس في ربع نهائي دوري السوبر على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة في سلسلة الإقصائيات.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية من دوري السوبر بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 2.