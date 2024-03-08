عبد الله السعيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية قمة الأهلي والزمالك والتي تقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الأول بارك، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي النسخة المؤجلة من كأس مصر، موسم 2022-2023.

السعودية تستضيف نهائي كأس مصر، البطولة الأعرق في البلاد، والتي تقام للمرة الأولى خارج مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويبحث الزمالك في مباراة اليوم عن مواصلة سلسلته المميزة أمام الأهلي في نهائيات الكأس، حيث انتصر الفريق في المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعت الفريقين بالنهائي.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيما نداي للإصابة، فيما يغيب سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ياسر حمد، زياد كمال، محمد عاطف وترافيس موتيابا؛ لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر وعبدالله السعيد.

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي وناصر منسي.