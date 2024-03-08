أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم الجمعة، تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال يناير الماضي بشدة بعد نموه في الشهر السابق.
وبحسب البيانات الأولية، تراجع ناتج القطاع بنسبة 6ر43% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد نموه بنسبة 4ر36% خلال ديسمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال يناير بنسبة 5ر46% بعد نموه بنسبة 8ر67% في الشهر السابق.
في الوقت نفسه، تراجع الناتج الصناعي الذي يشمل قطاعات أوسع بنسبة 9ر31% سنويا خلال يناير، بعد نموه بنسبة 2ر32% خلال ديسمبر.
وخلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 يناير الماضي، زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 29% مقارنة بالشهور اللاثة السابقة.