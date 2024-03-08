أعلنت المطربة المغربية حياة الإدريسي على صفحتها منذ قليل، خبر وفاة المطرب المغربي عبده شريف 53 عاما؛ نتيجة أزمة قلبية حادة.



كتبت حياة على صفحتها الرسمية انتقل إلى جوار ربه الفنان عبده الشريف: راجيين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون المطرب الراحل كان يستعد لإحياء حفل بمناسبة يوم المرأة العالمي اليوم.



لكنه تعرض صباح اليوم الجمعة لأزمة قلبية حادة تسببت في دخوله مستشفى على وجه السرعة بمدينة الدار البيضاء، وظل في حالة صحية حرجة، بين الحياة والموت، إلى أن أعلنت حياة الإدريسي خبر الوفاة؛ نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به.



وكان عبده حسب مصادر مغربية قد تعرض لوعكات صحية متتالية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف المصدر ذاته أنه كان من المرتقب أن يعتلي المطرب المغربي خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميجاراما بالدار البيضاء، مساء اليوم، من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، وذلك بعد سنوات من الغياب.



ويعد عبده شريف من أشهر الفنانين المغاربة الذين عرفوا بتقديم أعمال طربية وإعادة إحياء أغان خالدة للجيل القديم، أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وكسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح “دار الأوبرا” المصرية عام 1999، حيث لقبه الجمهور المصري بـ”العندليب الجديد” و”خليفة العندليب الأسمر”.