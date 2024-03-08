الأهلي يلدغ الزمالك بثنائية عاشور وأفشة ويتوج بطلاً لكأس مصر

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حقق النادي الأهلي لقب بطولة كأس مصر للمرة الـ 39 في تاريخه، بتغلبه على نادي الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك في الرياض بالسعودية.

سجل الهدف الأول إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، في الدقيقة 84 من عرضية أفشة خلف الدافعين، فيما أحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني من مرتدة سريعة وتسديدة في الشباك بالوقت بدل من الضائع.

بداية المباراة جاءت سريعة، ومنذ اللحظات الأولى سقط عبدالله السعيد إثر اصطدام الكرة بوجهه.

كاد إمام عاشور يفقد كرة خطيرة بحدود منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة الثالثة، لكن الحكم دارونكو منحه مخالفة ضد أوباما بعد ضغط قوي.

حصل محمد هاني على خطأ في الدقيقة 5 بحدود منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار، نفذها على معلول لكن دون خطورة.

أول محاولة

سدد عمرو السولية كرة أولى خطيرة في الدقيقة 6 اصطدمت بالدفاع ومرت فوق عارضة عواد بقليل لتتحول إلى ركنية وسط خطورة أهلاوية.

سقط إمام عاشور في الدقيقة 9 إثر كرة مشتركة مع حمزة المثلوثي وطالب بركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، بعد التحقق من الفار.

الزمالك يقترب

تصدى مصطفى شوبير لتسديدة خطيرة من زيزو بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 12 لتتحول إلى ركنية.

سدد عبدالله كرة قوية في الدقيقة 14 لكن مرت بعيدا عن المرمى تماما.

بدأ الزمالك في استعادة السيطرة نسبية على مجريات اللعب لكن دون خطورة، بعد أول 5 دقائق باللون الأحمر.

أوقف اللعب من جديد بسبب إصابة تعرض لها عمر جابر، وتعرضه لنزيف إثر اصطدام بحسين الشحات في الدقيقة 20، وعاد بعدها لاستكمال اللعب.

سدد عمرو السولية كرة قريبة من داخل منطقة الجزاء الزملكاوية لكن مرت بعيداً في الدقيقة 23.

أنقذ شوبير كرة عرضية خطيرة من هجمة مرتدة سريعة للزمالك في الدقيقة 25.

حصل مصطفى شلبي على خطأ بجوار الراية الركنية في الدقيقة 27.

هدأ إيقاع اللعب نسبياً وسط سيطرة نسبية من الزمالك لكن دون خطورة حقيقية.

حصل مصطفى شلبي على أول إنذار إثر تدخل قوي ضد بيرسي تاو في الدقيقة 36.

أبعد محمد عبدالمنعم فرصة خطيرة في الدقيقة 41 من عرضية مرت أمام المرمى.

حصل رامي ربيعة على خطأ بحدود منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 45+3 لم تُنفذ بشكل جيد.

حصل الزمالك على خطأ مماثل من منطقة أقرب في الدقيقة الأخيرة، وسقط زيزو يشكو من إصابة.

شوبير يتصدى

سدد مصطفى شلبي كرة قوية بالثواني الأخيرة تصدى لها مصطفى شوبير.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني اضطر الزمالك للدفع بمحمود عبدالرازق "شيكابالا" على حساب زيزو الذي تعرض لإصابة.

سدد نيدفيد كرة قوية بحدود منطقة الجزاء اصطدمت بالدفع، ثم ارتدت للزمالك وتهيأت عرضية مصطفى شلبي إلى ناصر منسي الذي سدد فوق العارضة بكثير.

ظهر الأهلي بشكل أفضل من حيث السيطرة وبناء الهجمات، لكن مع بعض التسرع في إرسال الكرات الطولية.

حرمت راية التسلل فرصتين خطيرتين للفريقين، الأولى ضد مصطفى شلبي، والثاني ضد الشحات.

سدد الشحات كرة قوية ولكن بعيدة في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 57 مرت عرضية فتوح أمام المرمى لتمر من الجميع دون متابعة بعدما لمست يد شوبير.

تابع كهربا عرضية معلول في الدقيقة 58 مرت بجوار القائم.

دفع جوميز بناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، على حساب يوسف أوباما وناصر منسي في الدقيقة 59.

لعب إمام عاشور عرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61 وصلت بين أحضان عواد.

نشط أداء الزمالك الهجومي بنزول ماهر، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الأهلي.

أجرى مارسيل كولر 3 تبديلات للأهلي دفعة واحدة في الدقيقة 73، بنزول أفشة ومروان عطية وعمر كمال على حساب نيدفيد وبيرسي تاو وعمرو السولية.

أهدر الجزيري فرصة خطيرة من تهيئة شيكابالا أمام المرمى لتخرج إلى خارج الملعب بالدقيقة 76.

تعرض رامي ربيعة لإصابة عضلية ليخرج لتلقي العلاج في الدقيقة 77.

حصل دونجا على إنذار في الدقيقة 82 لتعطيل هجمة مرتدة واعدة.

الأهلي يتقدم بهدف

وفي الدقيقة 84 نجح إمام عاشور في استغلال تمريرة أفشة خلف الدفاع أمام المرمى مباشرة، ليسددها في الشباك، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

لكن بعد العودة للفار وتوقف دام 3 دقائق اكد الحكم البرازيلي صحة الهدف.

بعد الهدف شارك سامسون أكينيولا في الزمالك بدلا من عبدالله السعيد.

وشارك موديست وأكرم توفيق بدلاً من حسين الشحات وكهربا.

أفشة يسجل القاضية

وفي الوقت بدل من الضائع استطاع أفشة أن يسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة قادها إمام عاشور ليمرر إلى مجدي الذي سدد قوية أرضية في الشباك.