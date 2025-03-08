وزارة الدفاع السورية: إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل

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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إنه "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً، تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".

وأكد أن "وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية".

وبثت الوكالة صورا لانتشار قوات الأمن العام في الشوارع والساحات العامة في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين.

وأفادت محافظة حماة بأنه "تم الاتفاق مع وجهاء وادي العيون في ريف مصياف على تثبيت نقاط داخل المدينة لبسط الأمن والأمان، وتسليم المجرمين الذين تسببوا مؤخراً في قتل أفراد من الأمن ووزارة الدفاع، وفروا إلى المنطقة حديثاً".

وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ أول أمس الخميس إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.

وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها ، أنها تريد "تحرير" سوريا من القيادة الحالية وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وتعهد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي قاد تحالف المعارضة المسلحة بقيادة الإسلاميين وأطاح بالأسد، بأن يعاقب أي شخص يرتكب انتهاكات ضد المدنيين بشدة.