السيدة انتصار السيسي: سأظل داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها

التقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من السيدات المصريات الملهمات وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وقالت في تدوينة عبر حسابها فيسبوك: «شرفت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات».

وأضافت: «كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير».

وتابعت: «أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا«.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي، في مبادرة هدفها تمكين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم وشتى المجالات.

وتقول الأمم المتحدة إن احتفال هذا العام شعار «الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات». وأوضحت أنه يُراد من هذا شعار الدعوة إلى العمل على إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام المساواة في الحقوق والقوة والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا يتخلف فيه أحد عن الركب.