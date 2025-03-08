جمعية المحاربين القدماء تحتفي بيوم الشهيد والمحارب القديم في مؤتمر صحفي

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي جسدت مسيرته نموذجًا فريدًا في تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية. كما شدد على أن هذا الاحتفال يعكس وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، لتظل رايته خفاقة.

وأشار اللواء فاوي إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وبطولات ستظل مصدر فخر واعتزاز للأمة المصرية، جيلاً بعد جيل.