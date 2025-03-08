مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة نوتنجهام فورست، اليوم السبت، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ويسعى السيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بالمركز الثالث.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: نونيز - روبن دياز - عبد القادر خوسانوف - جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا - سافينيو – فودين.

خط الهجوم: هالاند - جيريمي دوكو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

أورتيجا، مورينو، مرموش، كوفاسيتش، جوندوجان، دي بروين، جيرليش، ريس، لويس، أوريلي.