 زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غرب اليونان - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026 9:42 ص القاهرة
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غرب اليونان

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 9:28 ص

ذكرت السلطات اليونانية أن زلزالا قويا بلغت قوته 5.3 درجة ضرب شمال غرب اليونان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأعلن معهد أثينا للجيوديناميكا أن الزلزال وقع صباحا شرق بلدة ليبتوكاريا، على بعد حوالي 50 كيلومترا من بلدة يوانينا. وكان مركز الزلزال على عمق حوالي 10 كيلومترات، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وأعقب الزلزال هزة أرضية أصغر بلغت قوتها 4.7 درجة.

وتقع اليونان في واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، لكن الزلازل التي تسببت أضرارا جسيمة ووفيات نادرة الحدوث. لكن في عام 1999، تسبب زلزال بقوة 5.9 درجة بالقرب من أثينا في مقتل 143 شخصا.


