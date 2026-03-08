محافظ بورسعيد يبحث سبل الارتقاء بخدمات مركز السلام لجراحة العيون في حي الشرق

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية داخل مركز السلام لجراحة العيون بنطاق حي الشرق، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، إذ رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.

وتفقد المحافظ، خلال الزيارة، أقسام المركز الطبية المختلفة، واطلع على الإمكانات الطبية والتجهيزات المتوفرة، كما استمع إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المركز في مجال جراحات العيون والتخصصات المرتبطة بها.

وناقش محافظ بورسعيد، آليات الارتقاء بالمركز والخدمات المقدمة به، مع مناقشة آليات انضمام المركز إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل محافظة بورسعيد، ورفع كفاءة الرعاية الطبية وتوفير خدمات متخصصة بجودة عالية.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن ضم المزيد من المراكز الطبية المتخصصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وشدد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.



