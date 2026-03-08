ينظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات دورته الـ15، والتي تقام في الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 4 أبريل، أعمال الملتقى الثاني لصناع المهرجانات بمشاركة صناع المهرجانات بالقارة الإفريقية.

وصرح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، أن الملتقى سيشهد مشاركة ممثلين عن مهرجانات فيسباكو من بوركينا فاسو، وقرطاج من تونس، ومهرجاني خريبكا وسينما المؤلف من المغرب، ومهرجان عنابة من الجزائر، وعدد من المهرجانات المتنوعة من جنوب إفريقيا، منها مهرجان دربن.

وأشار إلى حضور المهرجانات المصرية، ومنها مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الجونة، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ومهرجان بورسعيد.

ويشهد الملتقى، مشاركة ممثل عن قناة الجزيرة الوثائقية، إذ تأتي النسخة الثانية من الملتقى في سياق تحولات تكنولوجية ورقمية قوية تؤثر على إنتاج الأفلام وبرمجتها وكذلك تداولها في المهرجانات، وخاصة في إفريقيا والجنوب العالمي.

وقالت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان: "نطرح في هذه الدورة من الملتقى أفلام الذكاء الاصطناعي وماهيتها، ومن يُنسب إليه الإبداع الفعلي؛ للمخرج أم لفريق العمل أم للتكنولوجيا والبرامج المستخدمة، وإلى أي مدى يمكن أن تضيع هوية الإبداع الإنساني الفردي والتميز وروح العمل الفني".

وأضافت أن الملتقى سيناقش أيضًا البرمجة للأفلام في المهرجانات في ظل المنصات الرقمية والبث أونلاين وتأثر المهرجانات بها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برئاسة شرفية من الفنان محمود حميدة، ورئيس اللجنة العليا المنتج جابي خوري، وتحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم ورعاية من وزارات السياحة (هيئة تنشيط السياحة)، والخارجية، والشباب والرياضة، ونقابة المهن السينمائية، ومحافظة الأقصر، وعدد من المؤسسات الوطنية.