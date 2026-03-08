تابع اللواء هشام عبد السميع الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات من المجرى المائي بعزبة علي عبد العال التابعة لقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

جاء ذلك بحضور خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وكان عدد من أهالي المنطقة قد اشتكوا من تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل المجرى المائي، ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات، إلى جانب تشويه المظهر العام، واحتمالية انسداد المجرى المائي ومنع سريان المياه.

وعلى الفور وجّه محافظ الفيوم بسرعة تطهير المجرى المائي، مع التنسيق بين مجلس مدينة الفيوم ومديرية الري، ومتابعة الأعمال ميدانياً تحت إشراف السكرتير العام المساعد.

كما تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات ونواتج التطهير ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، مع توعية الأهالي بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.