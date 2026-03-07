تموين الفيوم: لا صحة لنقص أسطوانات البوتاجاز أو رفع سعرها إلى 300 جنيه

أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز أو تخفيض الكميات تمهيدًا لرفع سعر الأسطوانة إلى 300 جنيه.

وأوضح أن الأسعار الرسمية ما زالت كما هي، حيث يبلغ سعر الأسطوانة المنزلية 225 جنيهًا من المستودع و235 جنيهًا للمستهلك أمام المنزل، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا من داخل المستودع و470 جنيهًا مع التوصيل للمحال.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مشكلات في أرصدة الغاز الصب المخصص لتعبئة الأسطوانات داخل المصانع، مؤكدًا توافر الكميات بشكل طبيعي، ولا داعي للقلق أو التزاحم على الشراء.

وأضاف أنه في حال وجود أي شكوى أو نقص في الأسطوانات بأي منطقة، يمكن التواصل مع مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة، وسيتم الدفع بسيارة أسطوانات فورًا للمنطقة محل الشكوى.

كما ناشدت محافظة الفيوم المواطنين تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.