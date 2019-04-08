أردوغان مدافعا عن صفقة إس 400 الروسية: هذا حقنا السيادي

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دافع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا عن صفة شراء بلاده منظومة الدفاع الصاروخي إس- 400 من روسيا رغم الانتقادات الشديدة من الولايات المتحدة.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال اردوغان في العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين :" هذا حقنا السيادي، ولا يمكن لأحد أن يطلب منا التخلي عن هذا".

من جانبه، أكد بوتين أن توريد المنظومة إلى تركيا يحظى الآن بأولوية.

وتمثل هذه الصفقة، منذ فترة طويلة، نقطة خلافية كبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا، وأعربت أمريكا عن تخوفها من إمكانية حصول روسيا عبر هذا النظام الدفاعي على معلومات حساسة عن قدرات مقاتلات إف 35.

وتحاول واشنطن إقناع أنقرة بالعدول عن الصفقة وشراء منظومة باتريوت الأمريكية بدلًا من المنظومة الروسية.

كان بوتين، قال في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية: "توجد أمام بلدينا مهام جسام تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية".

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله: "بادئ ذي بدء هناك تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوي إس- 400 إلى تركيا".

وأثارت تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) استياء الولايات المتحدة بسبب اعتزامها شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة من دولة منافسة للتحالف العسكري.

وردا على اعتزام تركيا شراء المنظومة الصاروخية الروسية ، علقت الولايات المتحدة مؤخرا تزويد انقرة بطائرات إف - 35.