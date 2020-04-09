الكونميبول يطالب الفيفا بصندوق لمساعدة الاتحادات الأعضاء في مواجهة كورونا

طالب اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) نظيره الدولي (فيفا) في رسالة بعثها إليه اليوم الأربعاء بالموافقة على إنشاء صندوق عالمي للمساعدة "في تخفيف صعوبة الوضع الحالي" ومساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا" .

وتبدأ الرسالة ، التي وقع عليها أليخاندرو دومينيجيز رئيس الكونميبول ، بتوجيه الشكر إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا على مشاركته في الاجتماع الـ 72 للجمعية العمومية العادية للكونميبول ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم.

وقال دومينيجز في الرسالة : "لا مفر من توحيد الجهود لإنقاذ الوضع بأسرع وقت ممكن".

وأضاف : "هذا الموقف ، الذي نخوض فيه قتالا وكفاحا قاسيا أمام منافس سريع الانتشار وعديم الشفقة ولا يمكن توقعه ، يتطلب منا كقادة أن نوحد الجهود لإيجاد حلول استثنائية وفعالة تناسب أيضا هذه المواقف الاستثنائية التي تؤثر على الاتحادات الأعضاء والأندية التابعة لها".

وأوضح : "كقادة ، نتحمل مسؤولية الاهتمام بكرة القدم. ولهذا السبب ، أطالب بأن تجتمع قوة المهام ، التي تشكلت في مارس الماضي ، في أقرب وقت ممكن لإيجاد حلول في الوقت المناسب و عرض هذه الحلول بشكل مباشر على الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل الموافقة عليها من قبل المجلس بدون مزيد من التأخير".

وطبقا للرسالة ، فإن الكونميبول "أتاح سلفة مالية تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار للاتحادات الوطنية الأعضاء فيه وكذلك الأندية المشاركة في مسابقاته".

واعترف دومينيجيز بأن "اليقين بأهمية العمل الجماعي هو الشيء الوحيد الذي سوف يجعلنا نصمد في هذا السباق من أجل الحياة".