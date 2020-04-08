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العراق: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النجف

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 11:45 ص

أعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف العراقية -اليوم الأربعاء- تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف بإجراء (170) فحصاً مختبريا".

وأضاف الكندي أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في المحافظة بلغت 253 حالة بواقع 92 شفاءً تاماً و5 حالات وفاة.

وأكد اتخاذ دائرة صحة النجف جميع الإجراءات العلاجية للمصابين والإجراءات الوقائية بحق المخالطين لهم، داعياً العراقيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض.


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