رئيس الأكاديمية العربية: نجحنا في الانتقال إلى التعليم الرقمي بسهولة ويسر

قال الدكتور، إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن الأكاديمية نجحت في الانتقال إلى نظام التعليم الرقمي بسهولة وسرعة بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد احتفال الأكاديمية بمرور خمسين عام علي إنشائها وسيكون هناك احتفال يليق بمكانتها.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة البروفيسور فرانسيس ريتشياردوني، لمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، حيث أجرى الوفد جولة تفقدية داخل مقر الأكاديمية والمعامل والمختبرات الخاصة بكليات الصيدلة و كلية الأسنان وأيضًا ورشة العمل الخاصة بكليه الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الطلاب أمام الوفد عددًا من المشروعات والاختراعات التي قاموا بها داخل ورش عمل الأكاديمية، كما عُرض فيلمًا وثائقيًا عن الأكاديمية، وفروعها داخل وخارج مصر، وشهادات الاعتماد التي حصلت عليها الأكاديمية من كبرى الجامعات العالمية.