المخرجة مروة الشرقاوي توثق معاناة مريض بالفشل الكلوي في فيلمها أحلام منسية

انتهت المخرجة مروة الشرقاوي نهائيا من تصوير فيلمها الوثائقي الطويل"أحلام منسية"،والتي ترصد من خلاله معاناة مريض الفشل الكلوي وما يتجرعه من ألم جسدي ونفسي.

وتقول مروة الشرقاوي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن"احلام منسية"يعد أول أفلامها الطويلة بعد تقديمها العديد من الأفلام القصيرة،معربة عن سعادتها الكبيرة لتحقيق حلمها بخروج الفيلم إلى النور بعد أن ظلت تعمل على تجهيزه على مدار 3 أعوام.

وكشفت أن الفيلم قائم على معايشه إنسانية مع بطل الفيلم عمرو إسماعيل مريض بالفشل الكلوي، يعيش في عالمه الخاص عالم موازي من الكوميديا السوداء،يحاول جاهدا بما تبقى له من إرادة من تحقيق أحلامه المنسية،على أمل أن يجد متبرع للكلى.

جدير بالذكر أن فيلم"أحلام منسية"حصل مؤخرا على دعم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لأفلام المرأة في ورشة القطع الأولى للمخرجات العربيات،وكما سبق وقدمت مروة الشرقاوي على مدار السنوات الماضية العديد من الأفلام الوثائقية القصيرة من أبرزها فيلم"مدينة الذهب"عام 2017، وفيلم"رحلة سعيدة"،وفيلم"إمرأة تطل من النافذة"عام 2019،وحصل على أفضل فيلم تسجيلي في الدورة العاشرة من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة.