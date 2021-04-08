كارتيرون يجتمع بـ طبيب الزمالك ويعدل موعد مران الجمعة

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش تدريب الفريق اليوم، الخميس.

وحرص كارتيرون على الاطمئنان على حالة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

كما قرر كارتيرون تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرًا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي للحديث عن لقاء تونجيث السنغالي ويعقبه المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المنافس.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.