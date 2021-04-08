600 مطعم ومحال تطلب الانضمام لتراخيص السياحة

على حسن: لا تصاريح لإقامة خيام رمضانية ونسعى لتشغيل المطاعم حتى السحور



قال علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الترخيص السياحي للمطاعم يشهد إقبالا متزايدا من أزمة كورونا، حيث تقدم نحو ٦٠٠ مطعم ومحال بطلبات جديدة لوزارة السباحة وقد بات الترخيص السياحي عنصر جذب كبير بعد التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، ما يساهم في دفع جهود الوزارة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة المقترحة على ضوابط عمل المحال، والمعروض حاليا على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تضمنت إضافة أنواع مختلفة للمطاعم السياحية تشمل حتى العربات المتنقلة، وكذا مواصفات جديدة للفود كورت ونشاط الحلواني والمطاعم الترفيهية، كما تم تحديث جميع المواصفات القديمة التي كانت تشترط للحصول على الترخيص، لجذب أكبر عدد من المحال غير المرخصة، فيما تتلقى الوزارة ما يزيد عن ١٠ طلبات أسبوعية للمعاينة للحصول على الترخيص.

وأشار إلى أن الوزارة تمنح تسهيلات في الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للترخيص حتى يتم تشجيع المحال على العمل بشكل رسمي ومقنن، لافتا إلى أن جميع رسوم الترخيص السياحي لا تتعدى ٣٦٠٠ جنيه يتم تحصيلها ببنود مختلفة لوزارة المالية، ثم الدفاع المدني ورسوم عضوية الغرفة المختصة، علاوة على أن وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة في مصر التي تصدر ترخيص وتراقب عليه وحدها، حيث يمنع بحكم القانون التفتيش على المطاعم والكافيهات السياحية سوى عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة فقط، والتي تهتم بتحسين الخدمة والمنتج للزبائن.

ونوه إلى أن عدد العاملين الرسميين في المطاعم والمحال بالوزارة يتعدى نحو ١٢٠ ألفا، غير أن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، لذا طالبت الوزارة المطاعم والكافيهات بتسجيل بيانات العاملين لديها على قاعدة البيانات الإلكترونية الجديدة، حتى يمكن تطوير العمل ودعم القطاع من خلال إحصاء رسمي بعدد العاملين الفعليين، موضحا أن نسبة ١٠٪؜ فقط من العاملين بجميع مطاعم مصر مسجلين رسميا لدى الدولة، وهي أزمة تتصدى لها وزارة السياحة والآثار حاليا.

وتابع أن لجان الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش المفاجئ على كافة المحال السياحية التابعة لها، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية، ونسب التشغيل التي تطمح الوزارة في زيادتها قريبا، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف اختراق الضوابط يتم تحويل المطعم المخالف للنيابة العامة لتطبيق القانون.

وشدد على أنه لا يوجد أي تصريح لإقامة الخيام الرمضانية بالمطاعم السياحية طبقا لقرارات لجنة الأزمة ووزارة الصحة بمنع التجمعات خلال شهر رمضان حفاظا على صحة المواطنين، وتزامنا مع تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي، مشيرا إلى أن المطاعم ستعمل حتى الواحدة صباحا طبقا للقرارات المعلنة، وبنسبة إشغالات ٥٠٪؜، وتسعى الوزارة حاليا لمد توقيت العمل إلى السحور، مع الوزارات المعنية.