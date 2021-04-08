سفينة شحن هولندية تصل إلى النرويج بعد نجاح عملية إنقاذها

وصلت سفينة الشحن الهولندية التي كانت قد جرفتها المياه الهائجة قبالة سواحل النرويج إلى ميناء نرويجي اليوم الخميس، بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من الصعود على متن السفينة التي يبلغ طولها 112 متراً في الصباح الباكر، وتأمينها مما أدى إلى تجنب تسرب نفطي.



ورست السفينة على رصيف فى بلدة أليسوند بعد أن تم سحبها نحو الساحل بواسطة زوارق قطر لعدة ساعات.



وقالت إدارة السواحل النرويجية إن فرق الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن السفينة "إمسليفت هندريكا" وربطها بزورقين أمس الأربعاء .



وكان من المهم السيطرة على السفينة المتعثرة لأن البحار الهائجة زادت من خطر انقلابها أو ارتطامها باليابسة.



وتأجلت عملية القطر لسحب السفينة المتعثرة إلى الشاطئ من موقع على بعد 10 أميال بحرية من الساحل النرويجي إلى اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية .



وتخوف المسؤولون من احتمال غرق السفينة وتسرب النفط إلى مياه البحر. والسفينة محملة بـ 350 طنا من زيت الوقود الثقيل و50 طنا من الديزل.



وتم استئجار القاطرات من شركة الإنقاذ الهولندية سميت سالفيج.



يشار إلى أن شركة "سميت سالفيج" هي شركة تابعة لشركة "بوسكاليس"، التي تولت عملية إنقاذ السفينة العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس قبل نحو أسبوع.



وكانت السفينة أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة بعد أن واجهت أحوالا جوية سيئة.