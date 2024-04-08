وكيل صحة دمياط يحيل 11 من العاملين بالوحدة الصحية بالركابية للتحقيق

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الوحدة الصحية بالركابية، التابعة لإدارة كفر البطيخ بمرور صباحي، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة، وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأوضح "عبد الجواد"، في بيان له اليوم الإثنين، أنه أحال 11 من العاملين بالوحدة الصحية في الركابية لتغيبهم عن العمل للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالركابية تخدم 13461 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، عيادة الأسنان، ومتابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وتنظيم الأسرة والمشورة، المعمل، والصيدلية، وإصدار شهادات المواليد والوفيات، التطعيمات، وخدمات الصحة المدرسية، التثقيف الصحي، وخدمات صحة البيئة، وصرف الألبان الصناعية.

كما تقدم الوحدة الصحية، أيضا خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، والتي تشمل "دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية والنفسية للمسنين، وحملة قلبك أمانة.