 بينهم أفريقيين.. حبس 13 شخصا لإتجارهم في العملات الأجنبية بـ15 مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم أفريقيين.. حبس 13 شخصا لإتجارهم في العملات الأجنبية بـ15 مايو

وليد ناجي
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:58 ص

قررت النيابة العامة حبس 13 شخصا بينهم شخصين يحملان جنسية دولة إفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإتجار في العملات الأجنبية خارج النطاق المصرفي، بمنطقة 15 مايو بالقاهرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة وبالتحديد ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، معلومات مفادها قيام تشكيل عصابي بالإتجار في النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم عن قيام تاجر سيارات وسائق و11 شخصا آخرين من بينهم اثنين يحملان الجنسية النيجيرية، بالإتجار في العملات الأجنبية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم علي ما يقرب من 13 ألف دولار، و2 مليون جنيه، وماكينة عد أموال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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