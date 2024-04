رسالة من أكثر من 150 فنانا يهوديا لدعم خطاب جوناثان جليزر المدافع عن غزة في الأوسكار

وقع خواكين فينيكس، إليوت جولد، كلوي فينمان وأكثر من 150 فنانا يهوديًا آخر على رسالة مفتوحة لدعم خطاب جوناثان جليزر في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي تحدث فيه عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما تسبب في رد فعل قاسي ضده واتهامات بمعاداة "السامية".

تشمل قائمة الموقعين الـ151 التي حصلت عليها مجلة Variety أيضًا، شقيقة فينيكس راين، وديبرا وينجر التي رشحت لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، وتود هاينز مخرج فيلم "مايو ديسمبر"، ومخرج فيلم "آسف لإزعاجك" بوتس رايلي، والمخرج الشهير جويل كوين، ومخرج فيلم "Room" ليني أبراهامسون، ونجم "Arrested Development" ديفيد كروس، والمخرجة الوثائقية إيمي بيرج، والممثل هاري نيف، والكاتب المسرحي توم ستوبارد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Focus Pictures جيمس شاموس، والممثلة الكوميدية كيت بيرلانت، مخرجة "You Hurt My Feelings" ونيكول هولوفسينر، وغيرهم.

وتواصلت مجلة Variety مع الممثلين الشخصيين للعديد من الموقعين، كما قامت بمراجعة الوثائق بشكل مستقل التي تؤكد مشاركتهم في الرسالة المفتوحة، وفي تصريح للمجلة، قالت إيلانا جليزر: "لقد وقعت هذه الرسالة للمساعدة في مواجهة مناخ الصمت الذي تواجهه العديد من أماكن العمل والصناعات حول الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تدخل الآن شهرها السابع، وهذا الجدل الدائر حول جوناثان جليزر هو مجرد مثال واحد".

وأضاف شاموس: "لقد مرت أسابيع منذ خطاب جوناثان جليزر في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ولكن كما تذكرنا عملية القتل غير المعقولة التي وقعت هذا الأسبوع لسبعة من عمال الإغاثة في مطبخ المركز العالمي - وعدد لا يحصى من المدنيين الفلسطينيين - فإن نداءه من أجل الإنسانية قد لاقى استحسانا كبيرا، وأصبح أكثر إلزاما علينا وواجبا كمبدعين يهود الاحتجاج على حملة التشهير الشريرة التي شنت ضده".

• خطاب مثير

وبعد أن فاز فيلم جليزر عن المحرقة "The Zone of Interest" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي في حفل 10 مارس، استخدم المخرج خطابه للتعليق على الأزمة الإنسانية الضخمة التي يواجهها سكان قطاع غزة، وقال "كل اختياراتنا اتخذت لتعكسنا وتواجهنا في الحاضر، لا أقول انظروا ماذا فعلوا حينها، بل انظروا إلى ما نفعله الآن، يُظهر فيلمنا إلى أين يؤدي التجريد من الإنسانية إلى أسوأ حالاته، لقد شكلت ماضينا وحاضرنا بالكامل، في الوقت الحالي، نقف هنا كرجال يدحضون يهوديتهم والمحرقة التي اختطفها الاحتلال الذي أدى إلى مصرع العديد من الأبرياء، والهجوم المستمر على غزة، كل ضحايا هذا التجريد من الإنسانية، كيف يمكننا أن نقاوم؟".

• ردود فعل منقسمة

وقوبلت كلماته برد فعل منقسم بين الثناء والهجوم عليه، وفي رسالة مفتوحة نُشرت في 18 مارس، أدان أكثر من 1000 من الفنانين والعاملين في مجال صناعة السينما اليهود خطاب جليزر لأنه ساعد –في وجهة نظرهم - في تأجيج "الكراهية المتزايدة ضد اليهود في جميع أنحاء العالم"، بينما دافع آخرون مثل المخرج كين لوتش عن بيانه ووصفه بأنه "شجاع". و"ذو قيمة كبيرة".

ولم يرد جليزر علنًا على رد الفعل العنيف على خطابه، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع تبرع بسبعة ملصقات موقعة بعنوان "منطقة الاهتمام" لمزاد "سينما من أجل غزة" لجمع الأموال من أجل المساعدات الطبية للفلسطينيين.

وجاء في الرسالة المفتوحة المدافعة عن جليز:

"نحن فنانون ومخرجون أفلام وكتاب ومحترفون مبدعون يهود ندعم تصريح جوناثان جليزر في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، لقد شعرنا بالقلق عندما رأينا بعض زملائنا في الصناعة يخطئون في وصف تصريحاته ويدينونها، وتشكل هجماتهم على جليزر صرفاً خطيراً للأنظار عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة التي أدت بالفعل إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني في غزة ووضعت مئات الآلاف على حافة المجاعة.

إن الهجمات على جليزر لها أيضًا تأثير سلبي على صناعتنا، مما يساهم في خلق مناخ أوسع من قمع حرية التعبير والمعارضة، وهي الصفات ذاتها التي يجب أن يعتز بها مجالنا، وقد شجب جليزر وتوني كوشنر وستيفن سبيلبرج وعدد لا يحصى من الفنانين الآخرين من جميع الخلفيات قتل المدنيين الفلسطينيين، يجب أن نكون جميعًا قادرين على فعل الشيء نفسه دون أن نتهم خطأً بتأجيج معاداة السامية، إننا نكرم المحرقة بالقول: لن يحدث ذلك أبدًا مرة أخرى لأي شخص".

يُقصد بكلمة المحرقة المذكورة في البيانات اليهودية والرسائل المفتوحة لدعم غزة، هو عدم تكرار ما حدث مع اليهود على يد القوات النازية، التابعة لأدولف هتلر، من خلال تنفيذه حاليا من قوات إسرائيلية في غزة وفلسطين عامة.